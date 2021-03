Katholische Kirche vertraut auf Hygienekonzepte : Präsenz-Ostermessen bis zu einer Inzidenz von 300

Der Ostersonntag gilt als höchster Feiertag der katholischen Kirche. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Duisburg Während die 15 Gemeinden des evangelischen Kirchenkreises wie berichtet auch zu Ostern weitgehend auf Präsenzgottesdienste verzichten, vertraut die katholische Kirche in Duisburg auf ihre Hygienekonzepte und geht einen anderen Weg.

Die katholischen Pfarreien Duisburgs haben am vergangenen Wochenende entschieden, auch an den kommenden Kar- und Ostertagen Präsenzgottesdienste in ihren Kirchen auf Grundlage ihrer bewährten Hygienekonzepte abzuhalten. Das teilte die Kirche jetzt mit.

Sollten die Inzidenzwerte allerdings in den nächsten Tagen den Wert von 300 übersteigen, würden die Gottesdienste auch umgehend wieder abgesagt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu muss man wissen, dass der bisher höchste in Duisburg gemessene Inzidenzwert die 300 nicht erreichte hatte: Der höchste bisherige Wert vom 15. November 2020 verfehlte mit 299,8 die 300-er Marke allerdings nur ganz knapp.

„Die Entscheidung, die Präsenzgottesdienste weiterhin zu feiern, ist gemeinsam von allen katholischen Duisburger Pfarrern einstimmig getroffen worden, sodass es in unserer Stadt keinen Flickenteppich, geben wird“, erläutert Stadtdechant Pfarrer Roland Winkelmann.

Die maximalen Teilnehmerzahlen der Gottesdienste wurden teilweise noch einmal deutlich gesenkt. Sind sie erreicht, werde weiteren Besuchern der Eintritt verwehrt, heißt es. In manchen Pfarreien werde der Zutritt ausschließlich bei vorheriger Anmeldung gewährt, in anderen seien die Gottesdienstbesucher gehalten, sich vor Ort in Listen einzutragen.

Die Pfarrer weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass alle geltenden Corona-Regeln unbedingt eingehalten werden müssen. Dazu gehört die Einhaltung der nötigen Abstände beim Betreten und Verlassen der Kirchen, das Maskengebot und das Verbot, sich vor oder nach den Gottesdiensten auf den Kirchenvorplätzen zu Gesprächsrunden zu treffen. Außerdem wird gebeten, vor den geplanten Gottesdienstbesuchen möglichst das Angebot der kostenlosen Testung zu nutzen.

Auch für all jene, die in diesem Jahr erneut auf den (vor-)österlichen Gottesdienstbesuch in ihrer Kirche verzichten wollen, haben die Pfarreien zudem mit einer Fülle an alternativen Angeboten gesorgt. Sie reichen von Online-Gottesdiensten per Zoom oder Live-Stream bis hin zu spirituellen Anregungen über liebevoll gestaltete Osterhefte mit Impulsen, Gebeten, biblischen Texten und Gesängen für heimische Gottesdienstfeiern allein oder im Kreis der engsten Familie. Die Hefte liegen in den Kirchen zur Abholung bereit.

Die genauen Regelungen finden sich auf den Webseiten der einzelnen Pfarreien (vgl. https://www.stadtkirche-duisburg.de/stadtkirche/pfarreien/)

(mtm)