Museum Küppersmühle : Farbe absolut

Duisburg Das Museum Küppersmühle zeigt in einer dialogischen Ausstellung Werke von Gotthard Graubner (1930 – 2013) und seiner prominenten Meisterschülerin Katharina Grosse. Die Schau ist ein Höhepunkt der Akademos-Reihe.

Die Ausstellung findet in der seit dem Jahr 2001 laufenden Reihe „Akademos“ statt, bei der Künstler, die als Professoren an der Düsseldorfer Kunstakademie wirk(t)en, vorgestellt werden. Die aktuelle Ausstellung ist etwas Besonderes. Sowohl Graubner als auch Katharina Grosse waren Professoren an der Kunstakademie Düsseldorf; darüber hinaus war Katharina Grosse dort nicht nur von 2010 bis 2018 Professorin, sie war auch einst Studentin, gar Meisterschülerin von Gotthard Graubner, der von 1976 bis 1998 an der Kunstakademie lehrte.