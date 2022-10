Kunsu Shim und Gerhard Stäbler : Katalog-Buch erzählt alles über die Duisburger Earport-Komponisten

Duisburg Seit dem Jahr 2000 leiten Gerhard Stäbler und Kunsu Shim in Duisburg ein Zentrum für experimentelle Musik und die Begegnung zwischen den Künsten. Jetzt gibt es ein 192-Seiten-starkes Katalog-Buch über die beiden international arbeitenden Komponisten.

Duisburg ist, auch dank der hervorragenden Duisburger Philharmoniker, eine Musikstadt. Und das Duisburger Publikum gilt als aufgeschlossen, wurde sogar einmal mit einem Preis für diese Aufgeschlossenheit ausgezeichnet. Dennoch treffen die beiden Earport-Komponisten Gerhard Stäbler und Kunsu Shim nicht immer auf offene Ohnen, wenn sie vom Publikum Offenheit für neue Klänge und musikalische Konzepte fordern und überdies noch diese in Aktionen und Choreografien kleiden, die zwar faszinierend, bisweilen aber auch irritierend sind. Da nimmt sich der Schreiber dieses Artikels gar nicht aus und zitiert sich hier mal selber, als er eine Aktion von Gerhard Stäbler und Kunsu Shim am 28. Januar 2001 im Lehmbruck-Museum folgendermaßen beschreibt: „Ein Mann in weißer Unterwäsche schmiert sich über und über mit Rasierschaum ein, lässt sich mit Farbpigmenten ,beregnen‘, während ein anderer, auf einer Leiter stehend, andächtig Klopapier entrollt. Irgendwann setzt sich Letzterer auf den Flügel, spielt Schubert, um unvermittelt unter Trillerpfeifen-Signalen davon zu stürmen.“