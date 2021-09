Raus aus den Schulden : Duisburgs „Dispo“ liegt nun bei unter einer Milliarde Euro

Duisburg Der 29. September 2021 markiert für Duisburg eine Zeitenwende: Denn an diesem Tag ist es Duisburg gelungen – erstmals wieder seit dem Jahr 2006 – die Milliardengrenze bei den Kassenkrediten zu unterschreiten.

Insgesamt, so die Stadt, konnten damit Kassenkredite im Volumen von rund 900 Millionen Euro abgebaut werden – in nur sieben Jahren. Oberbürgermeister Sören Link ließ dazu mitteilten: „Diese positive Entwicklung ist eine schöne Bestätigung unseres in der Vergangenheit nicht immer leichten Konsolidierungsweges. Sie zeigt einmal mehr, dass der Stärkungspakt Stadtfinanzen, der 2011 von der damaligen rot-grünen Landesregierung beschlossen wurde, der richtige Weg war, um die Schuldenspirale zu stoppen.“

Stadtdirektor und Stadtkämmerer Martin Murrack erklärte: „Bei aller Euphorie dürfen wir nicht vergessen, dass auch die verbliebene Milliarde an Kassenkrediten – mit dem Zinsänderungsrisiko, das uns jederzeit ereilen kann – eine unsagbare Hypothek für den Duisburger Haushalt darstellt. Ich erwarte daher sowohl von der neuen Bundesregierung als auch von der Landesregierung, dass sie uns mit diesem Altschuldenberg, der vor allem durch unzureichende Soziallastenfinanzierung entstanden ist, nicht allein lässt. Duisburg braucht jetzt dringend Zukunftsinvestitionen in seine urbane Infrastruktur, in Bildung und in Digitalisierung. Da ist jeder Euro, den wir für Altlastentilgung verwenden müssen, ein verlorener Euro.“