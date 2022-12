Wechsel an der Gewerkschaftsspitze Karsten Kaus ist neuer Chef der IG Metall in Duisburg

Dem neuen Duo an der Spitze helfe, dass es ein starkes Team in der Geschäftsstelle und breite Unterstützung in den Betrieben hinter sich weiß, betont die neue Zweite Bevollmächtige Susanne Kim. „Die IG Metall hat ihre Kraft hier in der Region immer aus den vielen Mitgliedern in den Betrieben und den vielen ehrenamtlich Aktiven gewonnen, die ihre Gewerkschaft stützen“, sagt sie.