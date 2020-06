Duisburger Warenhäuser : Kaufhof und Karstadt bleiben in Duisburg

Die Filiale an der Düsseldorfer Straße. Foto: Rheinische Post/Tim Harpers

Duisburg Die Duisburger Filialen von Karstadt und Kaufhof Galeria sollen erhalten bleiben. Das wurde aus Gewerkschaftskreisen bekannt. Insgesamt will der Kaufhaus-Konzern 62 von 172 Standorten schließen, so auch in Düsseldorf, Essen und Dortmund.

Die Duisburger Filialen von Karstadt und Kaufhof Galeria sollen erhalten bleiben. Das wurde am Freitag aus Gewerkschaftskreisen bekannt. Insgesamt will der Kaufhaus-Konzern 62 von 172 Standorten schließen, so auch in Düsseldorf, Essen und Dortmund. Noch am Donnerstag hatten Beschäftigte von Kaufhof an der Düsseldorfer Straße gegen eine mögliche Schließung und den Abbau von Arbeitsplätzen demonstriert – offensichtlich mit Erfolg. Am frühen Nachmittag wurden die Mitarbeiter über die aktuelle Situation des Warenhauskonzerns informiert.

„Die Beschäftigten haben in den vergangenen Jahren alles getan, um den Standort in Duisburg zu stärken, sei es durch Lohn- und Gehaltsverzicht, aber auch durch den unermüdlichen Einsatz für ihren Arbeitgeber“, teilte Oberbürgermeister Sören Link mit. „Die Galeria Karstadt Kaufhof mit den beiden Filialen in der City ist definitiv identitätsprägend und gehört für mich untrennbar zu Duisburg“, so der OB. Die beiden Standorte trügen maßgeblich zu einer attraktiven und lebendigen Innenstadt bei.

Die Protestaktion der Beschäftigten am Donnerstag führte letztlich nicht zum Erfolg. Das Duisburger Haus muss schließen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

„Das sind gute Nachrichten. Diese Entscheidung ist ein wichtiges Signal für die Beschäftigen und den Einzelhandelsstandort in der Duisburger Innenstadt“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit ihrem gemischten Sortiment seien beide Warenhäuser ein wichtiger Baustein für eine attraktive City. Dietzfelbinger hofft nun auf eine weitere Aufwertung der Düsseldorfer Straße, wenn auch Fokus Development die Neubaupläne für das ehemalige Zentralbibliotheks- und Volksbankgebäude schräg gegenüber der Kaufhof-Filiale umsetze.

(mtm)