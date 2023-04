Karl Schwedler Ein Duisburger sang Swing-Propaganda in der NS-Zeit

Die Blütezeit des Swing waren die 30er und 40er Jahre – auch in Duisburg. Vor allem junge Leute, darunter Soldaten und Arbeiter, ließen sich von der Lebensfreude und dem Freiheitsgefühl mitreißen, die der Swing vermittelte. Sie hörten Swing und tanzten, statt im Gleichschritt zu marschieren. In der NS-Zeit wurde der Swing als „Negermusik“ verunglimpft, deren subversive Wirkung man fürchtete. Ein reichsweites Verbot hat es nie gegeben, aber in einzelnen Lokalen (Düsseldorf, Duisburg, Mönchengladbach und Köln) gab es Kontrollen und Verbote. Umso bizarrer und scheinbar widersprüchlich wirkt ein Projekt von Joseph Goebbels, der insgeheim mit einer eigenen Swing-Band NS-Auslandspropaganda über sein verzweigtes Rundfunkwesen verbreiten wollte. So entstand der Nazi-Swing als ein wichtiger Teil der Propaganda-Sendung „Germany Calling“. Die Ausstrahlung erfolgte über Kurzwelle nach England, aber auch in andere am Krieg beteiligten Länder. In Deutschland konnte die Musik nicht empfangen werden. Platten kamen nie in den Handel. Kein Wunder, dass selbst Duisburger Jazzexperten nie von „Charlie and His Orchestra“ gehört hatten.