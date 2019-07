Konzertreihe in Duisburg : Intermezzo mit internationalen Stars

Duisburg Karl Bongartz organisiert ehrenamtlich die hochkarätige Jazz-Reihe in der Duisserner Lutherkirche.

Am 11. Oktober folgt in der Intermezzo-Reihe die Soul-Sängerin Ida Sand mit ihrer Band. Die Künstlerin, 1977 in Stockholm geboren, studierte an der Musikhochschule von Göteborg, wo sie auch in der Jazzszene, in Nachtclubs, Pianobars und Soulclubs auftrat. Nach ihrer Entdeckung durch Nils Landgren arbeitete sie als freischaffende Sängerin und Pianistin unter anderem mit Eric Gadd, Bo Kaspers, Jerry Williams, Uno Svenningsson und Jennifer Brown. 2007 legte sie bei ACT ihr Debütalbum Meet Me Around Midnight vor, auf dem sie Musiker wie Lars Danielsson und Jan Lundgren begleiteten; bisher folgten zwei weitere Alben unter eigenem Namen. Weiterhin war sie an Nils Landgrens Alben Licence to Funk (2007) sowie Christmas with My Friends III (2011) und IV (2014) beteiligt.