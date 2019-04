Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner : Haarige Raupen sind im Anmarsch

Süden Ab Montag bekämpfen Stadt und Wirtschaftsbetriebe den Eichenprozessionsspinner mit einem Biozid. Im vergangenen Jahr musste der Kindergarten Gartenzwerge wegen der Tiere seine Außenanlage sperren.

Vergangenes Jahr durften sie auf einmal nicht mehr raus, die Kinder des Kindergartens Gartenzwerge: Im Außenbereich hatte sich der Eichenprozessionsspinner breitgemacht, und das gleich an vier Eichen. Fachfirmen, die die Nester der giftigen Raupen entfernen können, waren zu diesem Zeitpunkt ausgebucht. Anfang Mai dürften die Raupen auch dieses Jahr schlüpfen. Deshalb ist schon jetzt, Zeit zu handeln.

Ab Montag will die Stadt mit der Bekämpfung beginnen. Dazu hat sie in den vergangenen Jahren auf zwei Maßnahmen gesetzt: Als erstes „haben wir gesprüht, bevor sich die Viecher ausbreiten“, sagt Sprecherin Susanne Stölting. Allerdings: „Es muss trocken sein und darf nicht regnen“, sonst verschiebt sich der Einsatz. Und: „Man erwischt nicht immer alle.“ Deshalb sammelt man in einem zweiten Schritt die Nester ab, je nach Wetterbedingungen vier bis acht Wochen nach dem Sprühen.