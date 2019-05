Kammerkonzert erinnert an Else Lasker-Schüler : Mit Mandoline und Dichterin

Info

Wirken Else Lasker-Schüler, eigentlich Elisabeth Lasker-Schüler (geboren am 11. Februar 1869 in Elberfeld (heute Stadtteil von Wuppertal); gestorben am 22. Januar 1945 in Jerusalem), war eine bedeutende deutsch-jüdische Dichterin. Sie gilt als herausragende Vertreterin der avantgardistischen Moderne und des Expressionismus in der Literatur. Sie trat aber auch als Zeichnerin hervor.

Werke Herausragend sind vor allem ihre Liebeslyrik und ihre Dramen „Die Wupper“ und „IchundIch“.