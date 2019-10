Von Duisburg in die Welt : Kaiser-Antonino-Tanzensemble im Museum DKM

Sergio Antonino (l.) und Avi Kaiser führten das Stück zum ersten Mal bei den bei den diesjährigen Duisburger Akzenten auf. Foto: André Symann

Duisburg Das Kaiser Antonino Dance Ensemble zeigt am 30. Oktober in Krefeld sowie am Freitag, 1. November, im Museum DKM nach gefeierten Auftritten in Italien und Israel noch einmal sein Stück „L‘état des choses“

Mit ihrer Tanzproduktion „L’état des choses“, uraufgeführt bei den diesjährigen Duisburger Akzenten, kehrt das Stück vom Kaiser Antonino Dance Ensemble nach gefeierten Auftritten beim Tel Aviv International Dance Festival an den Ort seiner Entstehung zurück: Am Freitag, 1. November gastiert es um 13 Uhr im Museum DKM in Duisburg.

Sie sind wieder zurück zu Hause, wie die Tänzer und Choreografen Avi Kaiser und Sergio Antonino die hiesige Region nennen. „Das Ruhrgebiet ist meine Heimat und zugleich Nährboden für mein künstlerisches Schaffen“, formuliert es der 1954 in Israel geborene Avi Kaiser. Und sein Lebens- und Arbeitspartner, mit dem er seit 2002 zusammen ist, Sergio Antonino, 1974 in Italien geboren, ergänzt: „Das Revier hat mich und mein tänzerisches Leben geprägt.“ 2003 sind beide nach Duisburg gegangen und haben hier den Tanzraum „The Roof“ am Innenhafen gegründet.

Info Anmeldung im DKM empfehlenswert Teilnehmerzahl Das Museum DKM befindet sich auf der Güntherstraße 13-15 (Nähe Hauptbahnhof). Die Teilnehmerzahl bei der Aufführung ist begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung unter Telefon 0203 9355547-0 oder per Mail an mail@museum-dkm.de ratsam. Eintritt Die Teilnahme ist in Verbindung mit einer Eintrittskarte ins Museum kostenfrei. Diese kostet zwölf Euro, ermäßigt sechs Euro.

Von hier aus tragen sie ihre Tanzproduktionen wie Kulturbotschafter der Stadt in die Welt, überwiegend nach Italien und Israel, aber auch nach Österreich, Belgien und Polen, in die Türkei und die USA, nach Kanada und Spanien. So geschehen auch mit der diesjährigen Arbeit „L’état des choses“, die am 23. März im Rahmen der 40. Duisburger Akzente in der Kulturkirche Liebfrauen uraufgeführt wurde (die RP berichtete). Anschließend gingen Kaiser-Antonino erst nach Mailand, dann nach Tel Aviv. Dort, auf dem diesjährigen Tel Aviv International Dance Festival im Suzanne Dellal Centre, traten sie im Juli auf und feierten einen grandiosen Erfolg. Die Kritiken überschlugen sich anschließend förmlich und sprachen von einer „faszinierenden Präsentation“, einer „Art Durchbruch im Tanzkonzept“ und von „exakten und harmonischen Bewegungen beider Tänzer“.

Jetzt kommt das Tanztheater aus Israel wieder zurück: Am morgigen Mittwoch, 30. Oktober, ist es um 20 Uhr auf dem Festival „Move! 2019“ in der Fabrik Heeder in Krefeld zu sehen, an Allerheiligen, 1. November um 13 Uhr im Duisburger Museum DKM und eine Woche später, am Freitag, 8. November, im „Hort Art“, einem ehemaligen Schlachthof, der heute als zeitgenössischer Kunstraum genutzt wird, im spanischen Valencia.

Als Duett vertanzt wird in „L’état des choses“ – was übersetzt so viel heißt wie „Der Stand der Dinge“ – ein Stoff, der das Thema Körperpräsenzen zum Inhalt hat und einem Text des französischen Philosophen Michel Foucault (1926-1984) entstammt: „Der utopische Körper“ (1966). Antonino hat diesen Text, den Foucault 1966 als Radiovortrag für den Sender „France Culture“ einst schrieb, vergangenes Jahr im französischen Original in die Hände bekommen, gelesen und „verschlungen“, wie er sagt. Darin beschäftigt sich der Autor mit dem Körper als Ursprung aller Utopie: „Von ihm aus wird gedacht, fantasiert und geträumt“, so Foucaults These. Und weiter heißt es bei ihm: „Der Körper ist der Nullpunkt der Welt, der Ort, an dem Wege und Räume sich kreuzen. Der Körper selbst ist nirgendwo.“