Duisburg: Kai Magnus Sting im Steinhof : „Hömma, so isset“: Lektionen auf Ruhrhochdeutsch

Kai Magnus Sting Foto: Harald Hoffmann

Duisburg „Hömma, so isset“: Kai Magnus Sting mit neuem Programm im Steinhof. Der Kleinkünstler aus Neudorf bereitet sich auf eine Tournee vor und testet sein neues Programm in zwei Vorpremieren.

Von Volker Poley

Kai Magnus Sting hätte gut mit der Straßenbahn zu seinem ersten Auftritt nach rund vier Monaten anreisen können. Den hatte der Neudorfer nämlich am Mittwochabend im Huckinger Steinhof. Dort war der umtriebige Kabarettist, Autor und Schauspieler mit seinem brandneuen Soloprogramm „Hömma, so isset“ zu Gast. Sting war froh, das bisher nur im stillen Kämmerlein zusammengestellte Programm endlich vor Publikum präsentieren zu können. Für den ehemaligen Schüler des Landfermann - Gymnasiums, der 1995 zum ersten Mal mit einem Kabarett-Solo auf der Bühne stand, war der Auftritt im Steinhof schon sehr wichtig. Dort testete er vor 144 Zuhörern, ob die daheim erdachten Gags wie erhofft zündeten.

Dazu bot der von den Steinhof-Machern kurzfristig ins Leben gerufene „Kultursommer“ zum Glück Gelegenheit. Der 42-Jährige nahm im Rahmen einer Vorpremiere – eine weitere findet am nächsten Mittwoch an gleicher Stelle statt - aufmerksam die Reaktion des Publikums zur Kenntnis und die Gelegenheit wahr, seinem Programm den Feinschliff zu verpassen, bevor die eigentliche Premiere am 17. September im Oberhausener Ebertbad ansteht. Danach möchte der Duisburger gerne auf Tour gehen: „Planungssicherheit gibt es ja derzeit nicht, mal schauen, wie sich alles entwickelt.“

Am Mittwoch hätte der Kabarettist, der sich zuletzt bei zwei Auftritten in Autokinos den Beifall in Form von Hup-Konzerten abholte, eigentlich schon vor 300 Besuchern spielen dürfen. Dazu Steinhof-Vorstand Jörg Bunert: „Die neuen Lockerungen hinsichtlich der zulässigen Besucherzahl sind so schnell nicht umzusetzen, wir müssen nun schauen, wie wir das in unser Konzept integrieren. Aber mit dem Start des Herbstprogramms werden wir das hinkriegen.“ Ansonsten funktioniere das Abstands- und Hygienekonzept bisher sehr gut. „Das klappt prima, ein großes Plus ist zudem unsere leistungsstarke Belüftungsanlage, die ständig für saubere und frische Luft sorgt“, erklärt Bunert.