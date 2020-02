Kabarett : Kai Magnus Sting feiert Bühnenjubiläum

Am Freitag feierte Kai Magnus Sting (3.v.l) sein 25-jähriges Bühnenjubiläum mit (v.l.) Henning Venske, Fritz Eckenga, Lisa Feller, Frank Goosen und den Zucchini Sistaz in der Gebläsehalle des Landschaftsparks. Foto: Awin/Alfons Winterseel

Duisburg Seit 25 Jahren sorgt der Duisburger für Lacher. Am Wochenende stand für ihn im Landschaftspark ein besonderer Auftritt an.

Mit 14 Jahren, so erzählte der Jubilar, durfte er im WDR-Radio sein großes Vorbild Hanns Dieter Hüsch interviewen, der ihm damals attestiert habe „Mit dem Namen muss man Kabarettist werden!“. Das hat funktioniert – und zwar richtig gut: Autor diverser (Hör-) Bücher und Kurzgeschichten für Zeitungen, Schauspieler, Kabarettist, bekennender Neudorfer mit dem Blick auch für das vermeintlich Unwesentliche. Man scheint seine Figuren zu kennen oder fühlt sich heimlich von ihm beobachtet. Ob in der Pommes-Bude, beim Familienessen oder in der Bäckerei, irgendwie scheint Sting immer hinter einem gestanden zu haben. Unbemerkt notierte er sich Begebenheiten des Alltags, um sie mit spitzer Feder aufs Papier oder die Bühne zu bringen.