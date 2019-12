Kai Gottlob: Abschied vom Filmforum : Abschied von „Mister Filmforum“

Das Programm des Sommerkinos wird seit 1996 vom Filmforum gestaltet. Auch das ist eine Erfolgsgeschichte. Foto: Thomas Berns

Seit 1984 leitet Kai Gottlob das kommunale Kino in Duisburg, das er zu einer überregional anerkannten Einrichtung entwickelt hat. Ende des Jahres geht er in Ruhestand. Seinen Arbeitsplatz sieht er als einen persönlichen „Glücksfall“.

Lang ist es her: Vor 24 Jahren stocherte Kai Gottlob traurig in seinem eigentlich wohlschmeckenden Mittagessen, obwohl mit dem legendären Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann ein renommierter und begehrter Ehrengast mit am Tisch saß. Hoffmann hatte die Aufgabe, einige Stunden später die Festrede zum 25-jährigen Bestehen des Filmforums zu halten. Das tat er übrigens auch. Kai Gottlobs Verstimmtheit, die so manchen, der damals mit am Tisch saß, irritierte, wurde erst einige Tage später klar: Ausgerechnet zum Filmforum-Jubiläum gab es in der Stadtverwaltung den Vorschlag, das Filmforum wegen der wieder einmal schlechten Duisburger Haushaltslage zu schließen. Obwohl man Kai Gottlob versichert hatte, dass dieser Vorschlag eher taktisch gemeint sei, war er als Leiter des Filmforums niedergeschlagen.

Glücklicherweise blieb uns das Filmforum erhalten. Im September des kommenden Jahres feiert Duisburgs kommunales Kino sein 50-jähriges Bestehen. Dann allerdings nicht mehr mit Kai Gottlob als Leiter und Geschäftsführer. Ende des Jahres geht er in den Ruhestand. Seit 1984 hatte er das Filmforum geleitet. Unter ihm und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde das Kino am Dellplatz zum wohl erfolgreichsten kommunalen Kino Deutschlands.

Info Michael Beckmann wird Gottlobs Nachfolger Vorschlag Neuer Geschäftsführer des Filmforums, das seit dem Jahr 2004 eine GmbH ist, wird Michael Beckmann, der sich in der Filmbranche bestens auskennen soll. Gottlob hatte seinen Nachfolger selber vorgeschlagen. Verein Am 22. Februar 2006 wurde der Verein „Freunde des Filmforums“ gegründet. Der Verein hat zurzeit rund 300 Mitglieder (Jahresbeitrag: 60 Euro).

„Für mich ist es ein Glücksfall, hier zu arbeiten“, sagte er jetzt im RP-Gespräch. Beim Rückblick auf die 35 Jahre, in denen er das Filmforum zu dem machte, was es heute ist, genügt immer nur ein Stichwort, um die kommunale Duisburger Kinogeschichte lebendig werden zu lassen. 1984 bekam Kai Gottlob die Chance, das Filmforum als Nachfolger von Claus Strobel, den es privat Hals über Kopf aus Duisburg wegzog, zu übernehmen. Der damalige VHS-Diriektor Hans-Walter Schuster war auf Kai Gottlob aufmerksam geworden, der damals den Ratskeller Hamborn leitete und dort auch ein kleines Kinoprogramm aufgebaut hatte. „’Leiten’ ist gut, ich war der einzige Mitarbeiter“, sagt Kai Gottob auf seine typisch verschmitzte Art dazu. Studiert hatte Kai Gottlob an der Folkwang-Hochschule Design. Bereits als Student beschäftigte er sich mit Film und Trickfilm (nebenbei spielte er Bass in einer Band).

Als Kai Gottlob 1984 die Filmforum-Leitung übernahm, war zwar das im Stil der späten 40er Jahre errichtete Kino schon vorhanden, doch sah das Programm im Vergleich zu heute ziemlich bescheiden aus. In der gesamten Woche gab es nur sechs Vorstellungen; an jedem Abend lief ein anderer Film, selten eine aktuelle Produktion.

Unter Kai Gottlobs Leitung wurde das nach und nach geändert. 1986 wurde das Café im Filmforum eröffnet, so dass neben dem Kino ein passender Treffpunkt entstand. Das Filmforum trug mit zur Aufwertung der unmittelbaren Dellplatzumgebung bei. Das gastronomische Angebot wuchs, eine Galerie, das HundertMeister (später Grammatikoff), die Kleinkunstbühne „Säule“ wurden eröffnet, und die Kirche St. Joseph bietet immer wieder Kulturprogramme an. Auf dem Dellplatz selber gibt es seit einigen Jahren Kulturfestivals.

Das Filmforum selber erweiterte immer mehr sein Angebot. Heute gibt es täglich vier, manchmal sogar sechs Vorstellungen in zwei Kinosälen. Längst haben auch die Verleiher Vertrauen in das kommunale Kino gefasst. So können seit den 90er Jahren dort auch ganz aktuelle Filme aufgeführt werden, sogar Duisburger Erstaufführungen. Allerdings wurde dabei stets auf Qualität geachtet. Vom Popcorn-Kino wollte man sich bewusst absetzen. Dafür habe, so erzählt Kai Gottlob, auch eine resolute Putzfrau gesorgt. Die habe ganz bestimmt erklärt, dass Popcorn „in meinem Kino nichts verloren hat, das Zeug bleibt am Teppich kleben“.

Ein Riesenschnitt nach vorne gab’s 1996, das Jahr, in dem das Sommerkino im Landschaftspark Duisburg-Nord gestartet wurde. Das Filmforum kümmert sich dabei um attraktive und anspruchsvolle Filme. Wie man heute weiß, ist das Sommerkino eine Erfolgsgeschichte geworden. Das war nach dem ersten Jahr nicht zu erkennen. Im Gegenteil. Die erste Sommerkinobilanz war verheerend: Während der gesamten Sommerwochen, die verregnet waren, kamen keine 2000 Besucher; so viele, wie jetzt an einem einzigen langen Samstagabend. In diesem Jahr kamen 43.590 Besucher in die Gießhalle des Landschaftsparks, die dank eines mobilen Daches auch bei Regenwetter gut frequentiert ist.

Großgeschrieben wird im Duisburger Filmforum das pädagogische Programm. Hier gibt es Schulvorstellungen für junge und ältere Schüler, in Filmwerkstätten gibt es Workshops und Informationen für Jugendliche und Erwachsene. Das Filmforum versteht sich als außerschulische Stätte für Medienerziehung, wozu auch der kritische Umgang mit Bewegtbildern überhaupt gehört. Regelmäßig stehen in der Reihe „Das Filmmuseum“ Klassiker der Kinogeschichte auf dem Programm, die man sonst nie mehr auf einer großen Leinwand sehen könnte. Auch Filmanalysen, bei denen Kenner der Materie Kurzreferate vor oder nach einer Aufführung anbieten, werden vom Publikum gerne angenommen.

Während seiner Zeit als Filmforum-Leiter hat Kai Gottlob die von ihm übernommene sehr schmale filmhistorische Sammlung zu einer Sammlung ausgebaut, die in Deutschland kaum ein zweites Mal zu finden ist. Denn zur Sammlung gehören einige Hundert (!) stadtgeschichtliche Filme. Auch Kopien von Klassikern der Stummfilmgeschichte, die nach und nach zusammengetragen wurden, sind Eigentum des Filmforums, das in Kennerkreisen dafür deutschlandweit bekannt ist. Der einstige Kulturdezernent Konrad Schilling hatte sogar mal Filmklassiker aus Moskau besorgt.

Kai Gottlob selber drehte aus dem Archivmaterial selber zwei sehr sehenswerte Dokumentarfilme zur Duisburger Geschichte seit 1914. Die von ihm moderierten Kinoabende, in denen er Schätze aus dem stadtgeschichtlichen Fundus des Filmforums zeigt, sind regelmäßig ausgebucht.

Kai Gottlob, Geschäftsführer des Filmforums, geht zum Ende des Jahres in den Ruhestand. Foto: Andreas Probst/Probst, Andreas (apr)

Das Filmforum ist ein ein Forum für junge Leute. Foto: Filmforum