Schauspiel in Duiburg Kai Bettermanns Boomer-Playlist: zwischen Rock und „Blauem Bock“

Was verbindet Phil Collins mit einer Blaskapelle in Hamm-Herringen? Beide gehören zur persönlichen Musikgeschichte des in unserer Stadt bestens bewährten Schauspielers Kai Bettermann. In seiner „Betterman Show" mit dem schönen Titel „Zwischen Rock und Blauem Bock - Ein musikalischer Blick über den Plattentellerrand" nimmt er sein Publikum mit auf eine Reise zu den Quellen seiner Ohrwürmer, fantasiert sich singend und erzählend zurück zu den Orten seiner musikalischen Aha-Erlebnisse.