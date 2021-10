Duisburger Geschichten und Geschichte : Kaffeeschnüffler im Auftrag des Königs

Serie Duisburg Im Jahre 1781 verbot Friedrich der Große das Kaffeerösten. In der Folge entstand ein bei der Bevölkerung unbeliebter Berufsstand. Ein Blick in die Geschichtsbücher.

Rückblende: Im 18. Jahrhundert fanden immer mehr Bürger unserer Stadt Gefallen am Kaffeegenuss. Da wundert es nicht, dass vor 250 Jahren der Staat diese Entwicklung äußerst kritisch sah. Die preußische Handelsbilanz sollte nicht durch den kostspieligen Import von Kaffee belastet werden. Schützenhilfe gegen den steigenden Kaffeekonsum lieferte die Wissenschaft. Der Duisburger Medizinprofessor Johann Gottlob Leidenfrost der alten Universität beschwor bereits 1768 die Suchtgefahren. Als Vertreter der „Vier Säfte Lehre“ warnte er in seiner Schrift vor den „Hitze machenden Eigenschaften des [starken] Caffee“, die verbunden seien mit der „Verdickung des Blutes“, der „Neigung zu schwarz-gallichten oder melancholischen Säften“ und empfahl eine „öffentliche Ermahnung, um sich vor Schaden des Caffeetrinkens zu hüten.“

Eine willkommene Expertise für seine königliche Majestät Friedrich der Große. Der erhöhte die Einfuhrzölle für Kaffeebohnen und belegte sie mit einer Luxussteuer. Hofhaltung und die Bezahlung der Armeen und der Beamten kosteten schließlich viel Geld. Das drastische Drehen an der Steuerschraube hatte allerdings einen unerwünschten Nebeneffekt: Das Geschäftsfeld des Schmuggelns blühte auf. Auf Heukarren, Kohlekähnen oder Holzfuhrwerken passierten die Kaffeebohnen die Stadttore und Marktfrauen trugen sie versteckt in Brustbinden zu ihren Kunden. So wanderte der Kaffee unerkannt an den Augen des Gesetzes vorbei – sehr zum Ärger des alten Fritz. Seine königliche Majestät ordnete an, dass die „dem Staate nachteilige und schädliche Unordnung“ unverzüglich abzustellen sei. Schließlich musste die klamme Staatskasse wieder gefüllt werden – ein bekanntes Problem auch im 21. Jahrhundert. Vorrechte des Adels und der Geistlichkeit beim Kaffeekonsum sollten allerdings nicht angetastet werden.