Preis des NRW-Kultursekretariats Sie sind Duisburg

Duisburg · Schüler der Justus-von-Liebig-Schule in Hamborn haben beim Wettbewerb „Ich bin von hier“ des Landes NRW teilgenommen. Nun steht fest, dass die Schule zu den 14 Gewinnern gehört. Ihr Video zeigt, dass Heimatliebe und Vielfalt Hand in Hand gehen – gerade in Duisburg.

28.06.2024 , 11:35 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler der Justus-von-Liebig-Schule in Duisburg-Hamborn in dem Gewinner-Video. Das Preisgeld soll für die Schule verwendet werden. Foto: Screenshot/Justus-von-Liebig-Schule