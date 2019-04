Ministerin Katarina Barley in Duisburg : Wahlkampfauftakt mit Katarina Barley

Katarina Barley verteilte am Samstag an Passanten und Besucher des Handwerkermarktes rote Rosen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die „Noch“-Justizministerin und SPD-Spitzenkandidatin zur Wahl des Europa-Parlaments verteilte in der Innenstadt rote Rosen und prangerte die Ausbeutung von Menschen an.

Im Rahmen des Duisburger Wahlkampfmeetings hatte Katarina Barley bereits erklärt, dass die Bürger erkannt haben, welche Bedeutung die Wahl am 26. Mai hat. Den Grund nannte sie auch: „Der Brexit ist eine echte Katastrophe", machte Barley deutlich und schob nach: „Das Ganze hat aber auch die Menschen wachgerüttelt und sie für das Thema Europa sensibilisiert." Man würde jetzt sehen, was die Populisten mit ihrer Austrittsforderung auf der Insel angerichtet haben, ohne selbst eine Lösung präsentieren zu können. Das sei auch bei den deutschen Wählern registriert worden.

Wie dieser aussehen könnte, definierte die aktuelle Justizministerin auch: „Der sollte sechzig Prozent des landesüblichen Durchschnittslohns betragen." Ergänzend fügte sie an: „Damit würden die Menschen nicht mehr gezwungen sein, sich in anderen Ländern unter oftmals unwürdigen Umständen Arbeit zu suchen."

Die gerade auch in Duisburg und in anderen Ruhrgebietsstädten zu beobachtende Ausbeutung vieler Menschen aus Rumänien und Bulgarien, die oftmals für drei Euro in der Stunde „angeheuert" werden, soll durch verstärkte Kontrollen unterbunden werden. Barley: „Dazu müssen mehr Stellen beim Zoll geschaffen werden, so etwas darf es nicht geben."