Mit Matterhorn-Gefühl auf der Bühne : Solo in Duisburg für Jungschauspieler Adrian Hildebrandt

Adrian Hildebrandt in einer Probenszene aus dem Stück „Event“, das am Freitag Premiere im Foyer III des Theaters hat. Foto: Sascha Kreklau/SASCHA KREKLAU

Duisburg Seine ersten Bühnenerfahrungen sammelte Adrian Hildebrandt vor elf Jahren im Schauspieljugendclub Spieltrieb. Jetzt kehrt er als gestandener Schauspieler zurück. Am 3. Januar feiert er im Monologstück „Event“ Premiere.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

Die Plätze in Schauspielschulen oder in Schauspiel-Klassen an den Universitäten, die entsprechende Studiengänge anbieten, sind rar und begehrt. Auf zehn freie Plätze kommen Hunderte Bewerbungen. Das alles war auch Adrian Hildebrandt klar, als er sich nach seinem Abitur am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium für den riskanten Berufsweg des Schauspielers entschied. Das Studium der Geschichte und Philosophie an der Uni Duisburg-Essen habe er von Anfang an als Alibi-Studium aufgefasst, gestand er jetzt an seiner neuen beruflichen Wirkungsstätte, dem Theater der Stadt Duisburg. Dort hat er für ein Jahr ein festes Engagement als Schauspieler bekommen. Dieses Zurück zu den Wurzeln kann man durchaus als beruflichen Durchbruch für Adrian Hildebrandt (29) verstehen. Das liegt auch an der Rolle, die er in dem Stück „Event“ spielt, das am Freitag, 3. Januar, 19.30 Uhr, Premiere im Foyer III des Theaters hat.

Der Berufsweg als Schauspieler war für Adrian Hildebrandt alles andere als vorhersehbar. Niemand aus seiner gesamten Familie habe auch nur im Entferntesten einen künstlerischen Beruf ergriffen. Allerdings hätten ihm seine Eltern niemals Steine in den Weg gelegt. Der Vater als Schlosser und die Mutter als Krankenschwester und Hausfrau hätten Adrians Berufsweg, so fremd er im Hause Hildebrandt auch erschien, durchaus akzeptiert. Obwohl sie sich vielleicht schon ein wenig Sorgen machten, als es nach dem Abitur nicht gleich auf Schienen mit ihm weitergegangen sei, meinte Adrian Hildebrandt jetzt im Gespräch. „Ich war immerhin der einzige in der Familie mit Abitur; da war die Erwartungshaltung gewiss ziemlich hoch.“ Aber, so fügt er hinzu: „Meine Eltern sind immer stolz auf mich.“

Nicht nur die Eltern stärkten Adrian den Rücken. Auch der Lehrer Christian Fremder, der am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium damals die Theater-AG leitete, hat das außergewöhnliche Schauspiel-Talent seines Schülers erkannt. Der Lehrer empfahl Adrian den seinerzeit neu gegründeten Schauspiel-Jugendclub Spieltrieb. Und so wurde Adrian Hildebrandt 2008 Mitglied in dem von Schauspiel-Intendant Michael Steindl gegründeten Spieltrieb, der längst ein Grundpfeiler im Duisburger Schauspiel-Angebot ist. Von 2008 bis 2013 war Adrian Hildebrandt Mitglied im Spieltrieb. In dieser Zeit war er u.a. als Claudius im „Hamlet“ und Cliff in „Tagträumer“ zu sehen.

Nach einem erfolgreichen Vorsprechen kam Hildebrandt seinem Traumberuf nahe: Er bekam einen Studienplatz an der Anton-Bruckner-Universität in Linz, wo er eine professionelle Schauspielausbildung mit Bachelor-Abschluss absolvierte. Gleich im Anschluss ans Studium bekam er Engagements in Linz und am Volkstheater in Wien. Der Kontakt zu seinem Förderer Michael Steindl riss nicht ab. Steindl lockte ihn denn auch mit einem Einjahresengagement ans Duisburger Stadttheater. Hier spielt er bereits in der hochgelobten Don-Juan-Inszenierung mit (die Rolle des Dieners Stani). Im Laufe des Jahres wird man ihn außerdem in der Liebeskomödie „Einer und eine“ von Martin Heckmanns (Premiere am 7. März) und der Tragödie „Antigone“ von Jean Anouilh (Premiere am 6. Juni) erleben können.

Das Einpersonenstück „Event“ des 56-jährigen us-amerikanischen Autors Tom Clancy (nicht zu verwechseln mit dem Thriller-Autor Tom Clancy, 1947 bis 2013) ist nach den Worten von Michael Steindl der „Geheimtipp der Spielzeit“. Das Stück spiele durch zahlreiche unerwartbare Wendungen geschickt mit den Erwartungen des Publikums. Der Autor macht nichts Geringeres als eine doppelbödige Analyse dessen, was ein Schauspieler gerade macht: das Schauspielen auf einer Bühne.

„Dieses Stück ist wie Rodeoreiten: Es ist wild und sanft zugleich, und es kann einen jederzeit abwerfen“, beschreibt Adrian Hildebrandt seine Erfahrungen mit „Event“. Der US-amerikanische Autor John Clancy entwarf „Event“ ursprünglich als Abrechnung mit den üblichen Konventionen des Genres „Monologstück“, die er als viel zu banal und selbstverliebt empfand. Statt einer abgeschlossenen Handlung und einer klaren Figur gibt er dem Schauspieler im Grunde genommen nur 32 Seiten klugen und oft sehr witzigen Text an die Hand und stellt ihn vor die Herausforderung, das Beste daraus zu machen. Herausgekommen ist ein ungewöhnlicher, oft extrem komischer, aber an einigen Stellen auch tief melancholischer Abend über die eigenartigen und einzigartigen Möglichkeiten des Theaters – und die Verlorenheit des Menschen in einer medialisierten Gesellschaft.

Michael Steindl führt in „Event“ Regie. Er sagt: „Mit Adrian haben wir die Paradebesetzung für dieses Stück gefunden.“ Und wie sieht der Schauspieler selber, der 100 Minuten alleine auf der Bühne steht und sein Publikum fesseln soll, seinen Part? Adrian Hildebrandt: „Es ist wie vor dem Aufstieg aufs Matterhorn. Unten sagst du: Wunderschön und fragst gleich: Und da soll ich rauf? Und wenn du dann doch oben bist, ist das Gefühl großartig.“