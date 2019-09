Überraschende Wende nach Vorfall in Duisburg : Junge ins Gesicht gebissen – Mutter und Tante erfanden unbekannten Hundehalter

Duisburg Nachdem ein zweijähriger Junge in Duisburg von einem Hund ins Gesicht gebissen wurde, kann die Polizei die Suche nach dem angeblich unbekannten Halter abbrechen. Den gibt es nämlich gar nicht. Die Mutter und Tante des Jungen haben ihn erfunden. Sie kennen den Hundehalter sehr wohl.

Der Fall des zweijährigen Jungen, den ein Dobermann-Mischling am vergangenen Sonntag in einer Parkanlage am Nombericher Platz gebissen haben soll, ist aufgeklärt: Am Donnerstag hat die Tante des Jungen den ermittelnden Kripo-Beamten gestanden, dass der Dobermann eines Bekannten, der sich zur Pflege in ihrer Wohnung aufhielt, ihren Neffen gebissen habe. Das Unglück geschah in der Küche der 42-Jährigen, als sie das Mittagessen vorbereitete und dabei Kind und Hund den Rücken zugewandt hatte.