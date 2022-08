Maskenstreit im Zug bei Duisburg : Jugendlicher schlägt Mann mit Schlagring ins Gesicht

Duisburg In einem Zug der Nordwestbahn bei Duisburg ist am vergangenen Wochenende ein Streit zwischen einer Gruppe von Jugendlichen und einem Mann eskaliert. Es ging um das Nicht-Tragen einer Maske.

In einem Zug der Nordwestbahn soll ein Jugendlicher in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21. August) in Duisburg einem Mann (54) brutal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff mehrere Platzwunden. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend. Die Bundespolizei fahndete nach dem Unbekannten und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.