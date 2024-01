Vorfall in Duisburg Jugendlicher attackiert Busfahrer in Marxloh – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend, 6. Januar, wurde an der Haltestelle „Marxloh Pollmann“ in Duisburg-Marxloh ein Busfahrer von einem Fahrgast in einer Straßenbahn der Linie 903 angegriffen. Der Busfahrer war auf dem Weg zur Haltestelle „Marxloh Pollmann“, wo er seinen Dienst auf der Linie 906 aufnehmen wollte.