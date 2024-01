Vorfall in Duisburg Jugendliche stecken Schultoilette in Brand

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag gegen 17.10 Uhr einen Brand in einer Toilettenanlage in der Schule Am Lutherpark an der Schillerstraße in Homberg gelegt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Zeuge, der im Park spazieren war, bemerkte den Rauch und alarmierte die Feuerwehr.