Krawalle in Duisburg Jugendliche zielen mit Feuerwerkskörpern auf Passanten

Ebenfalls am vergangenen Donnerstag, 29. Dezember, hatte es die Polizei in Duisburg mit einem Fall von Fahrerflucht zu tun. Während eines Rettungseinsatzes auf der Raiffeisenstraße in Duisburg-Huckingen fuhr ein Transporter gegen 17.15 Uhr offenbar einen Sanitäter an.