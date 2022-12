Regionalexpress nach Bochum Jugendliche aus Duisburg greifen Reisende im Zug an

Gegen 11.30 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter aus dem RE1 in Richtung Bochum die Bundespolizei. Drei Jugendliche aus Duisburg im Alter von 15, 16 und 17 Jahren sollen laut Polizei im vorderen Teil des Zuges Reisende belästigt und angegriffen haben. Als die Polizei daraufhin in Essen am Bahnsteig wartete, flüchteten die Jugendlichen. Zeugen aus dem Zug konnten die drei jedoch beschreiben.