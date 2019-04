Jugendkirche demnächst am Dellplatz : Jugendkirche Tabgha zieht in die St.-Joseph-Kirche

Die St.-Joseph-Kirche am Dellplatz soll die neue Heimat der Jugendkirche Tabgha werden. Das hat das Bistum Essen entschieden. Foto: Probst, Andreas (apr)

Duisburg Im kommenden Jahr zieht Deutschlands älteste Jugendkirche von Oberhausen in die Kirche St. Joseph am Duisburger Dellplatz.

(T.R.) Nach 20 Jahren in Oberhausen-Buschhausen verlagert das Ruhrbistum die erste Jugendkirche Deutschlands im kommenden Jahr in die Duisburger Innenstadt. Künftig soll Tabgha in der St. Joseph-Kirche am Duisburger Dellplatz eine neue Heimat finden – und möglichst vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen dort eine Heimat bieten. „An St. Joseph reizt uns die außergewöhnliche Lage inmitten eines Szeneviertels im Herzen einer Großstadt“, schreibt Jugendseelsorger Stephan Markgraf als Leiter des Tabgha-Teams in einem Brief an die Jugendverbände und Kirchengemeinden im westlichen Ruhrgebiet. Umgeben von kulturellen und gastronomischen Angeboten werde Tabgha dort neue Akzente für die kirchliche Jugendarbeit setzen. St. Joseph ist die Pfarrkirche der Duisburger Innenstadtpfarrei Liebfrauen.

Vorausgegangen war der Entscheidung für Duisburg eine zweijährige intensive Standortsuche einer Projektgruppe, der es um eine grundsätzliche Weiterentwicklung der Jugendkirche geht. „Die etablierte Arbeit von Tabgha macht gerade ihren stetigen Wandel aus“, erläutert Markgraf. „Wir scheuen uns nicht, uns immer wieder neu zu erfinden, uns weiterzuentwickeln, um ästhetisch und gespickt mit jugendkulturellen Elementen Kirche im 21. Jahrhundert ein ansprechendes und persönliches Gesicht zu geben.“

Dennoch sei die Entscheidung für Duisburg im Tabgha-Team niemandem leicht gefallen. Die Jugendkirche schaue „mit großem Dank auf die gute langjährige Zusammenarbeit mit der Pfarrei St. Clemens in Oberhausen zurück, auf deren Gebiet im Jahr 2000 die erste Jugendkirche Deutschlands visionär gegründet wurde“, so Markgraf. Ohne die Unterstützung und die Zusammenarbeit mit der Pfarrei am Standort der Christus-König-Kirche in der Fichtestraße „wäre TABGHA nicht zu dem geworden, was es heute ist“, schreibt der Jugendseelsorger. „In einem Kirchraum fast alles tun und lassen zu dürfen, was wir wollen, ist ein riesiges Geschenk der Pfarrei und ein hohes Vertrauen seitens unseres Bischofs.“

Mit seiner Zusage zum Tabgha-Umzug nach Duisburg hat sich Bischof Franz-Josef Overbeck nun zur Jugendkirchen-Idee bekannt. Wann genau es am Duisburger Dellplatz losgeht, hängt von den weiteren inhaltlichen und baulichen Planungen ab. Dabei betont Markgraf, Tabgha habe sich „immer auch als ein Ort mit Angeboten über die Region hinaus verstanden“. So will das Team auch in Duisburg Anlaufpunkt für junge Menschen aus dem gesamten westlichen Ruhrgebiet sein – und natürlich auch weiterhin aus Oberhausen.