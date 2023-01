Elektronisches Informationssystem der DVG „Die Anzeigetafeln informieren nur völlig unzureichend“

Die Fraktion Junges Duisburg (JUDU)/FDP in der Bezirksvertretung Mitte hat dies jetzt zum Anlass genommen, eine Anfrage für die nächste Sitzung des Gremiums am 19. Januar zu stellen. Dabei geht es um die Haltestellen der drei Bahnlinien in der Stadtmitte. Wörtlich heißt es in der Anfrage: „Die elektronischen Anzeigetafeln an den Haltestellen informieren seit Jahren nur völlig unzureichend.“