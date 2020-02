Landhaustreff in Duisburg : Johann Lafers humorvolle One-Man-Show

Landhaustreff in Duisburg

Huckingen Der Sternekoch gab beim Landhaustreff im Hotel Milser wertvolle Tipps zu gesunder Ernährung. Und ließ Manni Breuckmann kaum zu Wort kommen.

Am Montagabend hatte Manfred „Manni“ Breuckmann seinen Meister gefunden. Das lag an Johann Lafer, der bei der 45. Ausgabe des Landhaus-Treffs im Huckinger Hotel Milser der Stargast war. Der prominente Sternekoch machte das jeweils im Mittelpunkt des Treffs stehende Gespräch kurzerhand zu einer „One-Man-Show“, bei der Reporter-Legende Breuckmann Mühe hatte, die eine oder andere Frage überhaupt an den Mann zu bringen.