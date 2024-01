Jobcenter und Agentur für Arbeit Duisburg „Wir werden ohne qualifizierte Zuwanderer nicht auskommen“

Die Corona-Pandemie, der anhaltende Krieg in der Ukraine, Flucht und eine unsichere wirtschaftliche Lage: Die Situation auf dem Duisburger Arbeitsmarkt sieht angespannt aus, sagt Markus Zimmermann. All diese Krisen der jüngsten Vergangenheit tragen ihren Teil dazu bei. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg gab einen Einblick in die Jahresbilanz 2023.