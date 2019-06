DRK-Operngala : Joachim Llambi moderiert die Operngala

Duisburg Das gesellschaftliche Ereignis findet am 23. November statt. Ab sofort gibt es dafür Karten im Vorverkauf.

Die DRK-Opern-Gala gilt als DAS gesellschaftliche Ereignis in der Stadt Duisburg. Seit dem Jahr 2004 präsentiert das Deutsche Rote Kreuz in enger Zusammenarbeit mit der Rheinoper und den Duisburger Philharmonikern diese Benefiz-Veranstaltung im stets ausverkauften Stadttheater. Bundesweit ist keine DRK-Gala so erfolgreich wie die des Duisburger Roten Kreuzes. Das Rezept lautet folgendermaßen: Erstklassige Sängerinnen und Sänger aus dem Ensemble der Rheinoper präsentieren populäre Arien aus der Musikgeschichte, begleitet von den Duisburger Philharmonikern. Das Besondere: Alle Musiker verzichten auf ihre Gage. Im Laufe der Jahre wurden bei den DRK-Galas mehr als drei Millonen Euro eingenommen, die für wohltätige Zwecke des DRK Duisburg verwendet wurden.