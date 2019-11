Roman von Duisburger Autorin : Spannung zwischen Fiktion und Historie

Duisburg Die Duisburger Autorin Jennifer Becker schrieb mit „Die Rache der Verfürhrerin“ einen Liebensroman, der vom Duisburg des 15. Jahrhunderts erzählt.

Zwei Teile, bestehend aus sechs beziehungsweise fünf Kapiteln, und einen Epilog umfasst der Roman „Die Rache der Verführerin“ von Jennifer Becker. Sie schrieb damit ihren ersten, professionell herausgegebenen Roman. Die unter einem Pseudonym schreibende Duisburger Autorin, ihren Klarnamen möchte sie an dieser Stelle nicht nennen, füllt darin rund 360 reine Textseiten und gliedert diese geschickt in zwei Handlungsstränge. Als Untertitelt des Buches wählte sie die Begrifflichkeit „Historischer Liebesroman“. Soweit das Äußerliche.

Inhaltlich geht es um die grenzüberschreitende Suche nach Liebe, aber auch um Macht und Intrigen sowie Begierde und Unterwerfung. Schauplatz der Handlung ist Duisburg im 15. Jahrhundert. Die Zeit mit den dazugehörigen historischen Zusammenhängen hat die 1979 in Duisburg geborene Autorin sehr genau recherchiert. Die Romanfiguren sind dagegen überwiegend frei erfunden, nur ein paar wenige Namensübereinstimmungen mit realen Personen, wie etwa der König Sigismund, kommen in der Geschichte vor und waren beabsichtigt.

Eine gute Recherche, die ungefähr ein Jahr in Anspruch nahm, bestätigte der Autorin auch das Duisburger Stadtarchiv. Von dort heißt es: „Viele offene Fragen, auf welche die Autorin in der Stadtbibliothek keine Antworten finden konnte, führten sie ins Stadtarchiv. Neben dem Studium einiger Monographien warf Becker einen Blick in die älteste Stadtrechnung Duisburgs aus dem Jahr 1444/1445. Innerhalb dieses Dokuments sind Ausgaben für drei Frauen aufgeführt. Dieser Eintrag bestätigt, dass es sich bei diesen Beträgen um ein Entgelt für ‚Frauen auf der Wacht‘ handelte. Im Spätmittelalter wurden nämlich tatsächlich Frauen für nächtliche Streifengänge vor die Tore der Stadtmauern geschickt.“