Konzert im Steinbruch : Gitarren-Donner voller Leidenschaft

Duisburug Gitarren-Virtuose Jean-Paul Bourelly war jetzt mit seinem Trio im Steinbruch-Konzert zu erleben.

Mit seinem kraftstrotzenden Gitarrenspiel gehörte der 1960 in Chicago geborene Jean-Paul Bourelly bereits in jungen Jahren zu den Avantgardisten der internationalen Jazz-Szene, der zwischen rotzigem Funk und Blues für schweißtreibende Sounds an der Seite von unter anderem Cassandra Wilson, Defunkt oder Dennis Chambers garantierte. Jetzt stellte sich der energiegeladene Gitarren-Virtuose mit seinem Trio-Projekt „Kiss the Sky“, das gerade von einer Marokko-Reise zurück ist, erstmals im Steinbruch vor.