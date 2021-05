Neue Ausstellung : Malerei und Grafik zwischen Kerben und Draufsicht

Die Kuratorin Simone Scholten (links) und die Künstlerin Jannine Koch umrahmen das Bild „o brave new world“ – Öl, Eitempera und Sprühfarbe auf Leinwand im Format 145 x 100 cm. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg Eine künstlerische Momentaufnahme der unterschiedlichen Werkphasen im Schaffensprozess der Künstlerin Jannine Koch als Ausstellung im Kunstverein.

Sie zeigt Malereien und Radierungen aus verschiedenen Werkphasen und ermöglicht auf diese Weise einen umfassenden Einblick in ihr Schaffen der vergangenen Jahre.

Kuratorin der Ausstellung ist die Essener Kunsthistorikerin Simone Scholten. Auch wenn wegen der Pandemie auf eine unbeschränkte Eröffnung weiterhin verzichtet werden muss, kann die Ausstellung nach vorheriger individueller Anmeldung via E-Mail unter [email protected] teilnehmerbegrenzt entsprechend der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung kostenfrei besucht werden.

31 Werke der Malerei und Druckgrafik sind in dieser Ausstellung zu sehen. Sie stammen aus den Jahren 2014 bis heute. Fast die Hälfte davon sind allein zu Corona-Zeiten entstanden.

Zu einem solch intensiven künstlerischen Arbeiten haben ihr die mehr oder weniger aktuellen Stipendien des NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft sowie die der Städte Gelsenkirchen, Oberhausen und Essen verholfen. Koch ist 1981 in Cottbus geboren, studierte von 2003 bis 2012 mit dem Abschluss des Meisterschülertitels für Malerei und Druckgrafik an der renommierten Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und lebt und arbeitet als freischaffende Bildende Künstlerin seit 2012 im Ruhrgebiet.