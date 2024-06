Unternehmertag in Duisburg „Geringere Arbeitszeit oder höherer Mindestlohn – so kann das nichts werden“

„Trotzdem dominieren schon Wahlkampfthemen wie eine geringere Arbeitszeit oder ein höherer Mindestlohn die politische Diskussion. So kann das nichts werden“, kritisierte der Unternehmer. Korthäuer ist Geschäftsführer der Espera-Werke in Duissern, die bekanntlich in einen Neubau in den Businesspark Asterlagen umziehen werden.