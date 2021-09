Doppelhaushalt 2022/2023 : Duisburg ist raus aus den roten Zahlen

Ende des Jahres 2022 ist die Überschuldung der Stadt Geschichte. Das sieht der Doppelhaushalt 2022/2023 vor, der am Montag im Rat eingebracht wird. Damit kann die Stadt dann wieder selbst entscheiden, wo sie investieren will.

Stadtdirektor Martin Murrack ist in diesen Tagen ein vielbeschäftigter Mann. Zurzeit ist er Krisenstabsleiter bei der Pandemie-Bekämpfung, Wahlleiter und als Stadtkämmerer auch noch für die Erstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 zuständig. Der wird am Montag in der Sitzung des Stadtrats (siehe Box) eingebracht. Am Freitag stellte Murrack die Eckdaten des Haushalts gemeinsam mit Oberbürgermeister Sören Link der Presse vor.