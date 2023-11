Duisburger Terrorprozess „Ich wollte einfach Menschen töten“

Duisburg/Düsseldorf · In einem verstörenden Geständnis hat Maan D. am Donnerstag zwei terroristische Anschläge in Duisburg eingeräumt – und dem IS die Treue geschworen. Seine Aussage offenbart einen tiefen Hass auf die westliche Welt. Und eigentlich wollte der 27-Jährige noch weiter morden.

02.11.2023, 17:00 Uhr

Maan D. beim Auftakt des Prozesses Ende Oktober. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Maan D. sagt, er braucht keinen Anwalt. Ein Verbrechen habe er nämlich gar nicht begangen, denn die Verbrecher, das seien alle anderen hier im Raum: die Richter des Oberlandesgerichts, die Ankläger der Bundesanwaltschaft, die Nebenkläger und ihre Angehörigen, die Journalisten, die Zuschauer, die freie Welt. Nachdem Maan D., 27 Jahre alt, an diesem Morgen ausgesagt hat, muss man sagen: Vielleicht kann ein Anwalt auch nicht mehr viel ausrichten. „Ich wollte einfach Menschen töten“, sagt D. irgendwann.