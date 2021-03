Corona-Zahlen in Duisburg : Inzidenz steigt in sechs von sieben Stadtbezirken

Duisburg Nur in den drei Stadtbezirken Homberg/Ruhrort/Baerl, Süden und Mitte lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der zehnten Kalenderwoche (8. bis 14. März) noch unter 100. Hamborn hat auch weiter die höchste Inzidenz.

In Hamborn hat es in der zehnten Kaldenderwoche 156 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gegeben. Damit bleibt Hamborn der Stadtteil mit den meisten Neuinfektionen. Lediglich in Homberg/Ruhrort/Baerl gab es einen rückläufigen Trend: Hier sank die Inzidenz in der Woche vom 8. bis 14. März von 100,2 auf 70,9. Das teilte die Stadt am Dienstag mit.