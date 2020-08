Duisburger SPD auf der Suche nach einer neuen Parteispitze : Trauen Sie sich das alleine nicht zu?

Duisburg Die SPD-Landtagsabgeordnete und Oberbürgermeister Sören Link wollen als Tandem an die Parteispitze. Seine Kandidatur ist nicht unumstritten.

Sarah Philipp Sören Link und ich kennen uns lange, arbeiten seit Jahren sehr vertrauensvoll zusammen und ergänzen uns gut. Die Partei diskutiert erstmalig auch die Möglichkeit einer Doppelspitze und wird darüber im Herbst entscheiden. Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie die Arbeit der Duisburger SPD in Zukunft aussehen kann. In den letzten Wochen war politisch viel zu entscheiden und abzustimmen. Das hat uns einmal mehr gezeigt, wie gut wir harmonieren und dass wir als Duo gut zusammenarbeiten.

Philipp Dass Sören Link Sozialdemokrat ist, ist kein Geheimnis in Duisburg. Er hat in den vergangenen Jahren keinen Zweifel daran gelassen, dass das Wohl dieser Stadt für ihn an erster Stelle steht. Dafür haben die Menschen in Duisburg ihn zweimal gewählt. An seiner Arbeit als Oberbürgermeister wird sich im Falle unserer Wahl als Vorsitzende nichts ändern.