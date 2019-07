Wie die Gebag Duisburgs Image verbessern kann : „Wer hier herzieht, der ist Duisburger“

Bernd Wortmeyer, Geschäftsführer der Gebag, äußert sich im RP-Interview zu Leuchtturmprojekten wie 6-Seen-Wedau oder dem Mercatorquartier, zu Borussia Dortmund und dem MSV sowie dem Image unserer Stadt.

Herr Wortmeyer, warum wird Borussia Dortmund in der nächsten Saison wieder nur Vize-Meister?

INFO Von Dortmund nach Duisburg Vita Bernd Wortmeyer (49) ist seit Oktober 2014 Geschäftsführer bei der Gebag. Zuvor war er beim Dortmunder Wohnungsbauunternehmen Dogewo tätig. Der gelernte Kaufmann für Wohnungswirtschaft ist leidenschaftlicher Anhänger von Borussia Dortmund. Anfänge In Duisburg übernahm er das Ruder bei der Gebag, nachdem das Unternehmen durch das millionenschwere Küppersmühlen-Desaster in Schieflage geraten war. Danach geriet die Gebag durch die Fokussierung auf ihr Kerngeschäft wieder in ruhigeres Fahrwasser. Großprojekte Inzwischen ist die Gebag auch verstärkt bei Flächenentwicklungen wie 6-Seen-Wedau, Mercatorviertel, Steinsche Gasse oder Duisburger Freiheit aktiv, hat diesen Bereich aber von der Wohnungswirtschaft operativ und wirtschaftlich getrennt.

Wortmeyer (lacht) Ein Freund von mir hat jetzt sein Gartenhäuschen rot-weiß angemalt. Ich habe ihm gesagt: Das hält nicht lange. Bei der Meisterfeier 2020 ist gelb-schwarz an der Reihe.

Und wo sehen Sie den MSV Duisburg in der nächsten Saison?

Wortmeyer Als Geschäftsführer der Duisburger Gebag hoffe ich natürlich, dass die Zebras ganz vorn mit dabei sind. Aber das wird auch in der dritten Liga nicht leicht.

Kann die Gebag nicht mehr für den MSV tun?

Wortmeyer Was wir tun können, das tun wir schon jetzt. Wir sponsern den MSV auch in der dritten Liga als Exklusiv-Partner wie in den Vorjahren weiter. Mehr können wir als kommunales Unternehmen nicht tun.

Immer wieder hört man in Duisburg die Forderung nach mehr sozialem Wohnungsbau. Welche Rolle kann die Gebag dabei spielen?

Wortmeyer Ich hatte ja bereits angekündigt, dass die Gebag in den nächsten fünf bis zehn Jahren rund 1000 Sozialwohnungen bauen wird. Im Duisburger Norden bauen wir, um überhaupt den Wohnungsbestand erhalten zu können. Wer zum Beispiel in Meiderich frei finanzierten Wohnraum bauen will, braucht angesichts der Baukosten hinterher eine Kaltmiete zwischen acht und zehn Euro pro Quadratmeter, wenn er auch nur halbwegs eine Rendite erzielen will. Solche Mietpreise lassen sich dort aber nicht realisieren. Schließlich liegt der durchschnittliche Mietpreis in Duisburg bei 6,11 Euro pro Quadratmeter, bei Gebag-Wohnungen bei 5,25 Euro.

Und im Duisburger Süden?

Wortmeyer Da hat der geförderte Wohnungsbau vor allem auch die Funktion, das Mietniveau zu dämpfen. 1000 Sozialwohnungen in zehn Jahren sind auch nur durchschnittlich100 pro Jahr – das ist auch nicht die Welle. Von unseren 12.090 Wohnungen im Bestand sind derzeit 2795 Sozialwohnungen, das sind weniger als ein Viertel.

Die öffentliche Aufmerksamkeit liegt meist auf Projekten der Flächenentwicklung wie 6-Seen-Wedau, dem Mercatorviertel oder dem Güterbahnhofsgelände. Besteht da nicht die Gefahr, den Bestand aus dem Auge zu verlieren?

Wortmeyer Keineswegs, das ist unser Brot- und Buttergeschäft. Was wir hier verdienen, stecken wir auch wieder in den Bestand. Wir haben allein in den vergangenen drei Jahren bereits rund 63 Millionen Euro in die Sanierung von Wohnungen gesteckt. Unser Ziel ist es, den gesamten Wohnungsbestand zu modernisieren. In diesem Jahr investieren wir 27,1 Millionen Euro, 2020 noch einmal 16,1 Millionen Euro in bereits begonnene Maßnahmen. Mit einem Leerstand von unter zwei Prozent stehen wir außerdem sehr gut da.

Mit schlagzeilenträchtigen Projekten der Flächenentwicklung wie 6-Seen-Wedau und zahlreichen anderen Großobjekten hat sich der Arbeitsaufwand für die Gebag deutlich erhöht. Wie ist das personell zu stemmen?

Wortmeyer Als ich 2014 zur Gebag kam, hatte das Unternehmen 123 Mitarbeiter, heute sind es etwa 180. Mit der Gründung der Gebag-Flächenentwicklungsgesellschaft haben wir die Bereiche Bestandsbewirtschaftung und Flächenentwicklung strikt getrennt – auch wirtschaftlich. Die personelle Aufstockung erfordert auch bei uns einen höheren Raumbedarf. Da unsere Zentrale an der Tiergartenstraße nicht mehr erweiterbar ist, könnte es eine Option sein, unsere neue Hauptverwaltung auf der Brachfläche an der Steinschen Gasse zu errichten . Dieses Areal lässt sich besser entwickeln, wenn es in mehreren getrennten Bereichen vertrieben wird als in einer großflächigen Einheit. Wir könnten einen Bereich davon belegen.

Wie geht es denn weiter mit 6-Seen-Wedau nach der zweiten öffentlichen Auslegung?

Wortmeyer Zunächst möchte ich dazu sagen, dass hier keine Wohnungen für Düsseldorfer entstehen. Wer hier herzieht, der ist dann eben Duisburger – egal, wo er vorher gewohnt hat. Der Bebauungsplan müsste Anfang 2020 rechtskräftig werden. Der Lärmschutzwall kann schon vorher in Angriff genommen werden, die Entscheidung über einen Investor für das Nahversorgungszentrum fällt zum Jahresende. Dies wird qualitativ besonders hochwertig ausfallen – das gilt auch für die Freianlagen. Unter den Wettbewerbsteilnehmern sind auch hochkarätige Anbieter aus Hamburg oder München. Mit der Kleingartenanlage kann ebenfalls bald begonnen werden.

Wann werden denn die ersten Häuser dort bezogen?

Wortmeyer (zögert) Das wird etwa 2023/2024 sein. Der Bebauungsplan verzichtet weitgehend auf gestalterische Vorgaben, das wird das Verfahren beschleunigen.

Rechnen Sie noch mit Klagen gegen das Projekt?

Wortmeyer Nein. Entgegen der Behauptung von Kritikern wird es weiter Zugänge zum See geben, im übrigen ist das Gelände eine Brachfläche, die eine städtebaulich nachhaltige Nutzung erhält.

Nicht so glatt läuft es beim Projekt „The Curve“ im Innenhafen ...

Wortmeyer Nachdem die technischen Anforderungen für den Baugrund und die Kampfmittelsondierung geklärt sind, muss die Stadt mit dem Entwickler „Die Developer“ verhandeln. Der ist jedenfalls nach wie vor interessiert.

Das ist also noch längst nicht in trockenen Tüchern. Anders sieht es wohl mit dem Mercatorviertel aus.

Wortmeyer In der Ratssitzung im November sollte hierfür der Satzungsbeschluss erfolgen. Da der Bebauungsplan gemeinsam mit einem Projektentwickler, einem Investor und einem Verband erarbeitet wurde, können dann auch gleich die Kaufverträge abgeschlossen werden – und dann geht’s los.

Da wird die Entwicklung des Güterbahnhofsgeländes wohl länger dauern?

Wortmeyer Das ist die wohl wichtigste Fläche, die wir in Duisburg zurzeit entwickeln. Nach MultiCasa, der Loveparade und dem Designer Outlet Center geht es jetzt nicht darum, das Gelände auf den Teufel komm raus zu vermarkten, sondern mit einem breiten Beteiligungsprozess Ziele zu definieren. Am Ende soll es einen städtebaulichen Ideenwettbewerb geben, der die richtige Mischung von Büros, Wohnungen und Grünflächen festlegt. Als nächstes müssen erstmal die alten Hallen weg – das hätte schon mal Signalwirkung. Daran arbeiten wir jetzt.

Duisburgs Image ist in der Außenwahrnehmung verbesserungswürdig. Was kann man dafür tun?