Interview mit Schauspieler Patrick Stanke : „Das Musical ist die moderne Oper“

Musical-Star Patrick Stanke spielt die Hauptrolle im Musical „Wallace“ Ob dieses wie geplant im insolventen Theater am Marientor aufgeführt werden kann, ist aber noch offen. Foto: Sandra Then

Duisburg Der „Wallace“-Hauptdarsteller spricht im RP-Interview über seine Karriere und die Herausforderungen seiner Branche. Zur TaM-Insolvenz wollte er sich nicht äußern.

Schon als 17-Jähriger standen Sie auf der Bühne. Wie kam das?

Patrick Stanke Ich habe sehr früh, schon mit 14 Jahren, die ersten Unterstützungen erhalten, für die ich sehr dankbar bin. In der Schule spielte ich Gitarre in der Schulband und sang meine ersten Lieder. Meine damaligen Lehrer, die heute noch Begleiter meiner langen Reise sind, und meine Eltern, erkannten mein Talent früh und förderten mich in allen Lebenslagen. So bekam ich mit 14 Jahren meinen ersten professionellen Gesangsunterricht und landete bald darauf im Ensemble des TiC-Theaters in Wuppertal. Dort spielte ich bis ich mein Studium an der bayerischen Theaterakademie begann. Das war im Jahr 2000.

Haben Sie nie etwas anderes als eine Bühnenkarriere im Sinne gehabt?

Stanke Ich war quasi schon immer für die Bühne vorhergesehen und könnte mir auch nicht vorstellen, jemals etwas anderes zu machen. Meine Eltern allerdings bestanden darauf, dass ich „etwas Anständiges“ lerne. So bin ich ausgebildeter Chemielaborant. Das musste ich noch dazwischenschieben, bis ich dann endlich meinen Traum leben durfte.

Wie wurde aus dem jugendlichen Job ein Beruf?

Stanke Es hat mich im Ensemble des TIC-Theaters direkt gepackt. Mir war sofort klar, davon will ich mehr, ich will alles. Um in dieser Branche Fuß zu fassen, musst du einer der Besten sein. Also habe ich versucht und bin immer noch auf der Suche nach der bestmöglichen Version von mir, in jeder Rolle auf der Bühne.

Im Gegensatz zu den meisten Arbeitnehmern, die über viele Jahre einen bestimmten Arbeitsplatz haben, wie es beispielsweise bei mir der Fall ist, arbeiten Sie frei. Wie funktioniert das praktisch?

Stanke Dadurch dass wir in unserer Branche ortsunabhängig arbeiten müssen und auch gewillt sind, wochenlang aus dem Koffer zu leben, ermöglicht uns das eben auch auf vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, was meinem Leben eine sehr bunte Farbe gibt. Ich freue mich immer über jede neue Aufgabe, aber auch umso mehr auf meine freie Zeit, die ich dann mit meiner Familie verbringen kann.

Vielleicht doch noch eine Frage zu „Wallace“: Wie ordnen Sie das Musical unter künstlerischen Gesichtspunkten ein?

Stanke „Wallace“ ist ein unfassbar gutes Stück mit sehr viel Potential, um sich auf diesem viel umkämpften Markt zu behaupten. Große Gefühle, fantastische Musik und ein Ensemble mit einem Zusammenhalt, was seines Gleichen sucht. Wir haben ein tolles Stück kreiert, welches wir hoffentlich bald dem Musicalpublikum zeigen können.

Wie schätzen Sie allgemein den Stellenwert von Musicals in Deutschland und speziell im Ruhrgebiet ein?

Stanke Das Musical ist die Weiterführung von Oper und Schauspiel. Es ist emotional, ehrlich und alles andere als weltfern. Wir behandeln Alltägliches sowie Abstraktes, genau wie in der Oper. Dennoch steht das Musical als Gattung oft auf einem Nebengleis, was ich persönlich nicht verstehen kann. Oft wird es verglichen und belächelt, anstatt es so zu würdigen und zu akzeptieren, was und wie es ist. Musical ist die moderne Oper von heute.

Letzte Frage: Haben Sie etwas vom Leben in Duisburg mitbekommen, in der viele das schlechte Image der Stadt beklagen?