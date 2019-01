Interview Jan-Pieter Barbian : Mehr als eine Bücherausleihstelle

Jan-Pieter Barbian feierte vor kurzem seinen 60. Geburtstag. Foto: Friedhelm Krischer

Duisburg Vor 20 Jahren übernahm Jan-Pieter Barbian die Leitung der Duisburger Stadtbibliothek. Ein Anlass, zurück und nach vorne zu blicken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

Seit 20 Jahren sind Sie Direktor der Stadtbibliothek. Was hat sich in dieser Zeit im Duisburger Bibliothekswesen geändert?

Barbian Die Veränderungen waren gravierend und das Tempo der Modernisierung rasant. Als ich anfing, arbeitete die Stadtbibliothek noch mit einem Großrechner-System, das Mitte der 1960er Jahre eingeführt worden war. Ich hatte das Glück, gleich in meinem ersten Jahr die Umstellung auf eine internetfähige Bibliothekssoftware mitgestalten zu können, die sich bis heute in der Praxis bewährt hat. Auf dieser Grundlage konnten wir eine Reihe kundenorientierter Services anbieten: die Recherche im Online-Katalog, die auch auf mobilen Geräten möglich ist; Verlängerungen von ausgeliehenen Medien und Vormerkungen; SMS- oder E-Mail-Benachrichtungen beim Auslaufen des Bibliotheksausweises, bei notwendigen Verlängerungen/Rückgaben ausgeliehener Medien oder beim Eintreffen vorgemerkter Medien.

Die neue Bücherzentrale an der Steinschen Gasse 26 wird laut Jan-Pieter Barbian von den Kunden mittlerweile gut angenommen. Foto: Friedhelm Krischer

Von „digitalen Medien“ war vor 20 Jahren auch kaum die Rede...

Barbian Wir haben das Angebot digitaler Medien eingeführt und im Laufe der Jahre erheblich ausgeweitet: die Onleihe mit knapp 40.000 e-Books, e-Audios, ePapers/Magazine und e-Videos; der PressReader mit mehr als 6000 internationalen Zeitungen und Zeitschriften im Originallayout aus 100 Ländern in 60 Sprachen; mit Munzinger online die Nutzung des Duden des Sprachwissen und des Basiswissen Schule, von Fremdwörterbüchern, von Lexika zu Personen, Ländern und Geschichte; der Brockhaus-Wissensservice; Datenbanken wie beck-online für die juristische Recherche oder LexisNexis mit weltweit relevanten Informationen zur Wirtschaft. Auch insgesamt 30 Fremdsprachen lassen sich mittlerweile mit Rosetta Stone über die Homepage der Stadtbibliothek von Anfängern und Fortgeschrittenen erlernen. Das Schulmedienzentrum, das 2004 in die Zentralbibliothek integriert wurde, bietet Schulen und Kindergärten neben zahlreichen gedruckten Büchern und audiovisuellen Medien über EDMOND auch digitale Medien für den Unterricht an.

Verlieren angesichts des digitalen Angebots „normale Bücher“ an Bedeutung?

Barbian Die virtuelle Bibliothek hat die physische nicht ersetzt. Auch die neue Zentralbibliothek präsentiert immerhin noch rund 290.000 Medien. Gerade für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spielen gedruckte Bücher weiterhin eine große Rolle, um die Freude am Lesen zu wecken. Und für die differenzierten Interessen der Erwachsenen haben wir mehrere Mediatheken zusammengestellt, die grundlegende Informationen zu Themen wie Eltern, Verbraucherfragen, Umwelt, Gesundheit, Festgestaltung oder „Ankommen in Deutschland“ vermitteln. Die Türkische Bibliothek besteht in Duisburg schon seit den 1970er Jahren, ist inzwischen aber zu einer interkulturellen Bibliothek erweitert und um eine Internationale Kinderbibliothek mit 7000 Büchern in mehr als 20 Sprachen ergänzt worden.

Ein großer Einschnitt war die Eröffnung der neuen Zentralbibliothek im Jahr 2015. Wie wird die neue Zentrale an der Steinschen Gasse 26 bei den Nutzern angenommen?

Barbian Inzwischen sehr gut. Es hat etwas gedauert, bis sich die bisherigen Kunden an die völlig neu gestalteten Räumlichkeiten gewöhnt und neue Kunden den Weg ins Stadtfenster gefunden haben. Aber die Kinder- und Jugendbibliothek begeistert an jedem Wochentag und am Samstag besonders viele kleine und große Gäste, die hier gemeinsam lesen und spielen. Schüler haben den Lernort Bibliothek für sich entdeckt und kommen verstärkt im Kontext der Vorbereitung auf das Abitur oder von Hausarbeiten zu uns. Die Aufenthaltsqualität, an der uns bei der Einrichtung besonders viel lag, wird aber auch von Erwachsenen sehr geschätzt, sodass in der zweiten und dritten Etage häufig alle Plätze und die vier Arbeitskabinen besetzt sind.

Die Bibliothek soll mehr sein als eine Bücherausleihstätte, sagen Sie. Was meinen sie damit?



Blütezeit der Astrologie : Zwischen Magie und Wissenschaft

zurück

weiter

Barbian Erfreulicherweise spiegeln unsere Gäste auch die internationale Zusammensetzung der Duisburger Stadtgesellschaft wider. Viele kommen zu uns, um die Bibliotheksbestände vor Ort, die ausleihbaren Laptops, das kostenlose WLAN oder das Musikzimmer mit dem Flügel zu nutzen, sich mit anderen Menschen zu treffen, Lesungen und Workshops oder das Café zu besuchen. Die Bibliothek ist inzwischen als dritter Ort neben Beruf und Zuhause anerkannt. Natürlich hat sich auch die Unterbringung mit der VHS in einem Gebäude positiv ausgewirkt. Viele Kunden der Bibliothek vermissen allerdings die Präsenz von Medien im Eingangsbereich. Das war in der alten Zentralbibliothek deutlich besser. Aber wir arbeiten daran, dies zu verändern.

Welche Perspektive sehen Sie für die Zentralbibliothek?

Barbian Die Planungen für die neue Zentralbibliothek haben im November 2005 begonnen. Als wir das Gebäude im Juli 2015 endlich eröffnen konnten, hatte sich sehr viel in der Gesellschaft und im Bibliothekswesen verändert. Davon konnten wir einiges noch in die Planungen aufnehmen, aber längst nicht alles. Die Zukunft beginnt mit jedem neuen Tag und so machen wir uns jetzt schon wieder Gedanken darüber, wie die Zentralbibliothek in zwei bis drei Jahren aussehen soll. Eine zentrale Rolle werden dabei Angebote spielen, die eigene Kreativität in der Bibliothek zu entdecken und zu entfalten. Zusammen mit der VHS haben wir dazu seit 2016 beim MakerDay bereits Erfahrungen sammeln können. Aber wir werden diesen bislang auf einen Tag begrenzten „Markt der Möglichkeiten“ in den Alltag integrieren und dazu einen eigenen Maker-Space auf der dritten Etage einrichten. Darüber hinaus werden wir die Angebote zur Vermittlung der Nutzung digitaler Medien deutlich ausweiten. Denn viele Menschen in Duisburg wissen noch überhaupt nicht, wie viele Möglichkeiten ihnen hier durch die virtuelle Bibliothek geboten werden. Das ist zum einen eine Marketing-Aufgabe, zum anderen aber auch die Aufgabe einer aktiven Hilfestellung bei der Vermittlung von Medienkompetenz: zu wissen, was es gibt und wie es funktioniert.

Und wie sieht die Situation bei den Duisburger Bibliothekszweigstellen aus?

Barbian Das ist in der Tat eine genauso spannende Frage wie die Weiterentwicklung der Zentralbibliothek. Denn wir verfügen über 13 Bezirks- und Stadtteilbibliotheken (davon zwei in Schulen) und über einen modernen Bücherbus, die die Medienversorgung in den sieben Duisburger Ortsteilen übernehmen. So wichtig die Zentralbibliothek ist – mit den Zweigbibliotheken sind wir noch näher an den Menschen, gerade auch an Kindergärten und Schulen und damit am wichtigen Thema der Sprach- und Leseförderung als Grundvoraussetzungen für den Erwerb von Bildung. Wir haben seit dem Jahr 2000 diese Zweigstellen konsequent modernisiert und konnten im Herbst 2017 auch eine völlig neue Fahrbibliothek in Betrieb nehmen, die seit der Einstellung eines zweiten Fahrers im April 2018 auch kontinuierlich eingesetzt werden kann.

Gerade in den Zweigstellen fehlt Personal. Was wird gegen den Personalmangel getan.

Barbian Die Zweigstellen können ihre wichtigen Aufgaben in den und für die Ortsteile nur dann versehen, wenn das im Stellenplan vorgesehene Fachpersonal zur Verfügung steht. Das muss nicht zwingend nur bibliothekarisch geschultes Personal sein. Ich kann mir auch Erzieher, Sozialarbeiter und Medienpädagogen vorstellen, die in den Bibliotheken aktiv werden.

Am 20. Juli 2018 sind Sie 60 Jahre alt geworden. Da darf man nach Wünschen fragen. Also: Was sind Ihre Wünsche als Duisburger Bibliotheksdirektor?