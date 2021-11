Drei Mädchen leicht verletzt : Internetvideo zeigt Gewalt in Duisburger U-Bahn

Eine U-Bahn kommt am Lutherplatz an der Mülheimerstraße wieder aus dem „Untergrund“ (Symbolbild). Foto: Probst, Andreas (apr)

Duisburg Laut Polizei zeigt der Film, wie drei zwölf-, 13- und 14-jährige Mädchen von Unbekannten geschlagen und durch einen Waggon aus der Bahn gezogen werden. Die Fahndung nach den Tätern dauert noch an.

Bei einer Attacke in einer U-Bahn in Duisburg sind drei Mädchen im Alter von zwölf, 13 und 14 Jahren leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verbreitet sich derzeit ein Video des Vorfalls im Internet. Sie warnte vor dem Film als private Fahndung: „Ermittlungen sollten stets in den Händen der Polizei bleiben.“ Die Beamten sichteten gerade Beweismaterial.