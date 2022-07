Zoo Duisburg´ : Internationaler Tag des Tigers – Der Handel mit den Fellen floriert

Duisburg Sie sind die größten Katzen der Erde: Sibirische Tiger. Mit einem Gewicht von bis zu 300 Kilo sind die Großkatzen imposante Jäger. Am internationalen Tag des Tigers stellt der Zoo Duisburg die charismatischen Raubtiere in den Fokus. Ein buntes Programm soll für ihren Schutz motivieren.

Am Infostand gibt es imposante Exponate zu entdecken: Schnurrhaare, Tigerfell und Zähne können hier einmal ganz genau unter die Lupe genommen werden. Direkt nebenan können Kinder am Mal- und Bastelstand Tigermasken und Ansteckbuttons im Tiger-Design basteln, Tiger-Memory spielen und am großen Tiger-Quiz teilnehmen. Sind alle Fragen richtig beantwortet, wartet auf die Teilnehmenden ein eigenes ‚Expeditions-Zertifikat‘.