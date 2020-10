Absage in Duisburg : Internationale Kinderbuchausstellung fällt aus

Duisburg Die ständig steigenden Infektionszahlen in unserer Stadt fordern ihren Tribut. Immer mehr Veranstaltungen fallen aus oder werden verschoben. Dabei wird auch für traditionelle Events keine Ausnahme gemacht.

Das Programm unter dem Titel „IKiBu gibt den Ton an“ sollte sich in diesem Jahr ausschließlich an Klassen der Duisburger Grundschulen richten. Auf öffentliche Veranstaltungen wurde schon bei der Zusammenstellung des Programms bewusst verzichtet.

Auch die 70 Lesungen für Schulklassen müssen nun aber entfallen. „Mir ist bewusst, was das für ein schmerzlicher Einschnitt ist“, erklärt Kulturdezernentin Astrid Neese. „Die IKiBu ist nicht nur eine Veranstaltung mit einer sehr langen Tradition, sondern auch überaus beliebt bei Kindern, Jugendlichen und deren Eltern.“ Jan-Pieter Barbian, Direktor der Stadtbibliothek, stellt fest, dass sich die Stadtbibliothek die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. „Wir sehen aber in Anbetracht der Gesamtsituation keine Alternative zu einer Absage und haben diese Entscheidung auch aus Respekt gegenüber den Schulen getroffen, die ohnehin schon ihren Unterricht unter erschwerten Rahmenbedingungen organisieren müssen.“ Die geplanten Ausstellungen von Anke Faust mit ihren Illustrationen zu Kinderbüchern, die zur IKiBu angekündigt wurden, werden ab dem 23. November in der Zentralbibliothek sowie in den Bezirksbibliotheken Rheinhausen und Hamborn zu sehen sein.