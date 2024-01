Intermezzo-Konzertreihe in Duisburg Viermal Spitzenjazz zum 20. Geburtstag

Mit dabei sind zwei weitere große Namen des kubanischen Jazz: Yarel Hernandez am Bass und Michael Olivera am Schlagzeug. „Purple is the Color“ aus Wien werden am Freitag, 3. Mai, beweisen, dass progressiver, epischer Jazz und gutes Entertainment kein Widerspruch sind. Mit modernen Grooves hat sich das Quartett zum viel beachteten Aufsteiger in der europäischen Jazzszene entwickelt.