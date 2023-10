Immobilien im Duisburger Süden Neue Doppelhäuser und Wohnungen in Huckingen in der Vermarktung

Huckingen · Interboden hat mit der Vermarktung von Doppelhaushälften und Wohnungen im neuen Projekt „Lieblingsmitte“ im Baugebiet Am Alten Angerbach in Huckingen begonnen. Was das Unternehmen dort plant und was die Immobilien kosten sollen.

31.10.2023, 12:41 Uhr

Die Kita am Alten Angerbach in Duisburg-Huckingen. In unmittelbarer Nähe soll das Projekt „Lieblingsmitte“ entstehen. Foto: Gebag/Daniel Koke

Ende 2025 sollen sie bezugsfertig sein, verspricht der Entwickler: Acht Doppelhaushälften und 35 Wohnungen im neuen Projekt „Lieblingsmitte“. Das entsteht im Baugebiet Am Alten Angerbach in Huckingen. Eine Grafik verdeutlicht, wie das Unternehmen „Mitte“ definiert: Nördlich der „Lieblingsmitte“ ist Duisburg Zentrum zu sehen, südlich davon Kaiserswerth, der Flughafen und das Düsseldorfer Zentrum. Wie es inzwischen bei Neubauten im Duisburger Süden üblich ist, wird ganz offensiv mit der Nähe zur Landeshauptstadt geworben.