Ohne Job zu sein ist für Ältere besonders schwierig : Uni-Studie: Schlechte Chancen für Arbeitslose über 60

Duisburg Das Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen diagnostiziert eine seit Jahren bestehende mangelnde Arbeitsförderung für Ältere. Vor allem Menschen über 60 sind betroffen.

Das waren noch Zeiten, als Mannesmann 55-Jährige in den Vorruhestand schickte und ihnen finanzielle Angebote machte, die sie nicht ablehnen konnten. Heute sieht die Situation für ältere Menschen ohne Arbeit längst nicht mehr so gut aus. Wer mit 60 Jahren heutzutage arbeitslos wird, bekommt nicht selten Existenzängste. Vor diesem Hintergrund ist eine Untersuchung des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen höchst brisant. Das Fazit des aktuellen IAQ-„Altersübergangsreports“ lautet: Arbeitslosigkeit trifft zunehmend auch Menschen über 60. Die Arbeitsförderung hat aber mit der Entwicklung der Altersarbeitslosigkeit in den letzten Jahren nicht Schritt gehalten. Die Teilnahmezahlen von älteren Menschen in Förderprogrammen sind rückläufig. Ältere Arbeitssuchende werden nach wie vor unterproportional gefördert, und die Chancen, (wieder) einen Job zu finden, sind im Vergleich zu Jüngeren auch nach einer Maßnahme geringer.