Innenhafen in Duisburg Neuer Anlauf mit sechs Gebäuden in der Kurve

Duisburg · Nach dem Scheitern des „Eurogate“ und „The Curve“ soll der nächste Anlauf für das vermeintliche Filet-Grundstück im Innenhafen nun glücken. Der Rat stimmte am Montagabend in nichtöffentlicher Sitzung dem Verkauf an eine Investorengruppe zu. Dahinter steht auch der Straelener Bauunternehmer Hermann Tecklenburg, Ehemann der Frauenfußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

29.11.2022, 10:19 Uhr

Sechs Einzelgebäude für Büros, Hotels, Gastronomie, Supermarkt und möglicherweise einem Kindergarten könnten hier entstehen. Foto: ©structurelab GmbH