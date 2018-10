Duisburg: Innenhafen-Baustelle belastet die Anlieger

Baustelle : Innenhafen-Baustelle belastet die Anlieger

Irene Panse betreibt seit 18 Jahren einen Salon am Innenhafen.

Duisburg Durch die Dauerbaustelle an der Schifferstraße gehen den Geschäften und Dienstleistern am Innenhafen Kunden verloren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(debe) An der Schifferstraße wird ausdauernd gebuddelt. Folge: Bei Friseurmeisterin Irene Panse bleiben die Kunden weg.

Der Friseursalon von Irene Panse liegt direkt am Philosophenweg/ Ecke Schifferstraße im Innenhafen – eigentlich in bester Lage. In diesem Jahr wird der Chefin die Lage allerdings eher zum Verhängnis: Mal ist die Schifferstraße wegen Fahrbahnsanierungen in die eine Richtung gesperrt und dann in die andere. Jetzt fehlt sogar die Bushaltestelle direkt vor der Tür, sie wurde wegen der benachbarten Baustelle von „The Curve“ verlegt. Das ganze Jahr schon haben die Friseurmeisterin und ihre Kunden mit den Umbauarbeiten zu kämpfen. Wegen der Baustelle verzeichnete sie deutlich weniger Kundschaft und rechnet „mit etwa zehn Prozent weniger Umsatz im Geschäftsjahr 2018. Mindestens. Langsam reicht es mir“, sagt Panse.

Seit 18 Jahren besitzt sie den Salon im Innenhafen. „Ich hatte nie solche Probleme wie in der letzten Zeit. Die Laufkundschaft ist einfach weniger geworden, weil hier kaum Autos vorbeifahren“, sagt sie. Bis die Bauarbeiten begannen, lief ihr Laden deutlich besser. „Als ich angefangen habe, war der Innenhafen noch eine einzige Baustelle und ist dann über die Jahre zu einem echten Hotspot geworden. Ich konnte mich nie beklagen, ich bekam immer mehr Kunden. Doch die tolle Location sorgt für höhere Mieten. Wenn jetzt die Kunden ausbleiben, ist das dramatisch.“



Brandschutz : Neuer Chef bei der Werkfeuerwehr

zurück

weiter

Nicht nur Neukunden fänden seltener den Weg zu ihr. „Auch Stammkunden, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, leiden unter den ewigen Straßensperrungen.“ Bis vor Kurzem hielt ein Bus fast direkt vor der Tür, jetzt wurde die Haltestelle verlegt, ein paar hundert Meter nur – das ist aber für viele ein entscheidender Mehraufwand. „Gerade für meine älteren Kunden ist es eine große Anstrengung, weiter laufen zu müssen.“ Noch etwas stört sie. „Man wird komplett im Unklaren darüber gelassen, wann was passiert und wie lange die Umbauarbeiten noch dauern. So kann ich bei Fragen der Kunden immer nur die Schulter zucken.“ Ihre Vermutung: ,,Solange sich bei ,,The Curve’ nichts tut, bleibt wohl das Chaos.”