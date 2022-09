Verwirrung um Informationsschreiben der Stadtwerke Duisburg : 410 Prozent Erhöhung beim Gas – „Das ist eine Frechheit“

Duisburg Bernd Klinkenberg ist entsetzt. Seit 35 Jahren ist er Kunde der Stadtwerke Duisburg, doch den Brief, den er jetzt von seinem lokalen Energieversorger bekam, bezeichnet er als „Frechheit“. Von einer Erhöhung um 410 Prozent ist dort die Rede. Warum er so viel gar nicht zahlen muss.

In dem Schreiben errechnen die Stadtwerke für Klinkenberg einen Tarif, der für ihn eine Verteuerung um 410 Prozent bedeuten würde. Seine Jahreskosten würden nämlich von rund 1300 Euro auf rund 5200 Euro steigen. Basis der Berechnung ist dabei der Grundversorgungstarif am 1. September 2022 – und das kann Klinkenberg nicht nachvollziehen.

„Der Grundversorgungstarif gilt aber nicht für mich, sondern diesen würden die Stadtwerke mir in Rechnung stellen, wenn ich jetzt als Neukunde bei den Stadtwerken einen Vertrag abschließen würde. Da ich aber ein sogenannter Bestandskunde bin, ist diese Darstellung völlig falsch“, so Klinkenberg. Wenn viele Kunden jetzt so einen Brief bekämen, dann hätten die Stadtwerke ihre Kunden „in Angst und Schrecken“ versetzt.